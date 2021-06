9:0-Erfolg über den Tennisclub Kalkar : Rheinberger Herren 50 lassen die Null stehen

Rheinberg Alle Einzel gingen glatt an den TC Grün-Weiß. In der offenen Klasse zog die 1. Herren abermals den Kürzeren. Die neuformierte 1. Damen punktete.

(RP) Beim Spiel in Uerdingen haben die 1. Herren des Tennisclub Rheinberg GW mit 2:7 den Kürzeren gezogen. Es war die zweite Schlappe in der Bezirksklasse (BK) D. Im Einzel entschieden Bennet Weinrich mit 6:0; 6:1 und Tom Seilheimer im Match-Tiebreak die Partien für sich. Das Familiendoppel Weinrich ließ vier Matchbälle ungenutzt. Die Herren 50 setzten im Saison-Auftaktspiel in der BK B gleich ein Ausrufezeichen. Der TC Kalkar wurde mit 9:0 eingeseift. Thilo Capelle, Volker Christmann, Patrick Passmann, Franz Brauer sowie Edgar und Andreas Rohrbach gewannen ihre Einzel glatt in zwei Sätzen.