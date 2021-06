Energiewende in Alpen : Für FDP und SPD ist Windkraft-Absage bewusst herbeigeführt

Alpen Thomas Hommen (FDP) und Armin Lövenich (SPD) erheben schwere Vorwürfe Richtung Rathaus und unterstellen CDU und Grünen, gegen die Willen der Bürgerschaft Politik zu machen.

Die Windpark-Debatte in Alpen ist abgeblasen. Doch parteipolitisch braut sich ein Unwetter zusammen. Es zeichnen sich bislang so kaum in Erscheinung getretene Koalitionen ab. SPD und FDP werten es als „gemeinsamen Erfolg“, dass die umstrittenen Windpark­pläne am Winnenthalrer Kanal und im Bönninghardter Wald so nicht umgesetzt werden. Die Ratssitzung, in der am Dienstag darüber abgestimmt werden sollte, ist, wie berichtet, abgesagt und das Thema Windkraft auch von der Tagesordnung der neu terminierten Ratssitzung zu Beginn der Ferien gestrichen worden.