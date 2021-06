Abi 2021 an der Rheinberger Europaschule : Zeugnis als perfektes Schmerzmittel

Der Abiturjahrgang 2021 der Rheinberger Europaschule. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Die Abiturienten der Rheinberger Europaschule haben ihre Zeugnisse bekommen. Schulleiter Martin Reichert griff das Motto des Jahrgangs auf und kam im Rettungswagen. Er entließ die Schüler mit dem Wissen, dass sie auf das Leben vorbereitet sind.

Von Erwin Kohl

Die feierliche Zeugnisübergabe an die Abiturienten der Rheinberger Europaschule auf dem Schulhof ihrer Zweigstelle am Pulverturm begann mit einem Paukenschlag. Den Nichteingeweihten unter den rund 200 Schülerinnen, Schülern und Eltern dürfte der Schreck in die Glieder gefahren sein, als der Rettungswagen mit Blaulicht und Sirene vorfuhr und Martin Reichert brachte, der an Krücken die Bühne betrat und sogleich von den Schülern mit „Abi-21-Pillen“ zur baldigen Genesung versorgt wurde.

Der Schulleiter hatte damit auf pfiffige Weise auf das Motto des Abi-Jahrgangs reagiert: „Abicetamol – endlich hat der Schmerz ein Ende“. Wer ein solches Motto wählt, thematisiere die Anstrengungen der vergangenen Jahre, befand Reichert: „Ihr musstest lernen, Euer Köpfchen zu gebrauchen, das kann schon mal Schmerzen verursachen. Aber die größten Schmerzen bereitete Euch sicherlich das Corona-Virus. Das hat Euch nicht nur die Klassenfahrten und den Präsenzunterricht genommen.“ Reichert, der erst im vergangenen Jahr den ebenfalls anwesenden Norbert Giesen als Schulleiter beerbte, entließ die Abiturienten mit gutem Gewissen: „Ihr seid erwachsen, selbstbewusst und habt ein hohes Maß an organisatorischen, sozialen und intellektuellen Kompetenzen erworben.“

Info Die Abiturienten und die Jahrgangsbesten Abi ’21 an der Europaschule Vanessa Acker; Emine Akgün; Amila Aljic; Eric Anders; Tom Aschmann; Luca Beh; Rayk Bißling; Justin Cleven; Nico Cwielong; Lara Dahlmann; Melissa Dittmann; Viktoria Döhr; Kacper Dylla; Finian Emunds; Malte Feltes; Leah Friedrich; Michel Gehlisch; Jonas Gelen; Jan Heddendorp; Michelle Heringer; Brendan Hogwood; Hannes Hoster; Hendrik Hübinger; Alina Just; Melanie Kellermann; Saskia Klasen; Luca Knechten; Max Knöpel; Mika Krause; Tim Langhanki; Lucas Manten; David Marth; Benjamin Marth; Emma Meininghaus; Marie Müller; Justin Ohlmann; Sara Pajaziti; Leonie Rabe; Cheyenne Raschka; Ricarda Sasse; Juliana Schmitz; Lars Schwark; Emircan Sen; Maurice Stenzel; Annalina Storr; Marc Tekath; Janina Troost; Anna van den Boom; Anneke Vangenhassend; Justus Vaupel; Hannah Völkel; Charline Volkmann; Lara Michelle Wedel; Felix Weyhofen; Jana Alexandra Wittmann und Angela Wollny. Jahrgangsbeste 15 Schülerinnen und Schüler erreichten das Abitur mit einer Eins vor dem Komma. Die Jahrgangsbesten sind: Lara Dahlmann, Tom Aschmann und Justus Vaupel.

Bürgermeister Dietmar Heyde richtete eine fast schon pathetische Botschaft an die Schulabgänger: „Wir brauchen Menschen wie Sie, die etwas leisten, die neue Ideen entwickeln und in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft neue Wege gehen.“ Dafür müssten sie die Stadt nicht einmal verlassen: „Es würde mich freuen, wenn Sie sich für Politik interessieren und sich einbringen.“ Oberstufenkoordinatorin Carmen Mallon stellte fest, dass die gesamte Lehrerschaft über viele Jahre hinweg eine erfolgreiche Schmerztherapie geleistet habe. Zur Prophylaxe gab sie den Schülerinnen und Schülern bunte Pillen mit auf den Weg und las aus dem Beipackzettel: „Die gelben Pillen machen Hoffnung, die roten Mut, die grünen verleihen Selbstbewusstsein und die blauen sind noch nicht erforscht. Sie sollen aber die Schulzeit in eure Träume zurückbringen.“

Die begehrten Abitur-Zeugnisse wurden von den einzelnen Fachlehrerinnen und Fachlehrern der Leistungskurse vergeben. Desiree Blahnik hatte sich für die Laudatio etwas Besonderes ausgedacht: „Ich wollte ein paar Worte in einen Song packen.“ Nachdem die Pädagogin getreu dem Motto gestand, dass ihr die bevorstehende Trennung Schmerzen verursache, machte sie ein ehrlich gemeintes Angebot: „Wenn Ihr einmal einen schlechten Tag habt oder jemanden zum Reden braucht, kommt einfach vorbei. Wir sind immer für Euch da.“ Beratungslehrer Christian Schmidt verglich die Schülerinnen und Schüler mit Matrosen auf einem Schiff: „Von Zeit zu Zeit wurde es spannend, wenn ein Sturm aufzog, sprich eine Klausur anstand. Ihr solltet das Schulschiff auf Kurs halten. Jetzt müsst Ihr als Kapitän auf Eurem eigenen Schiff in See stechen.“ Als sein Schüler Felix Weyhofen spontan zum Mikrofon Griff, standen Schmidt Tränen in den Augen: „Sie sind der coolste Lehrer. Die Art, wie Sie den Unterricht gestalten, macht den Unterschied.“

Schulsprecher Justus Vaupel bezeichnete den Entlassjahrgang als außergewöhnlich, weil alle traurig seien, die Schule verlassen zu müssen. Die Begründung dafür schob er gleich hinterher: „Es war nicht alles einfach, aber die Zeit war spannend, lehrreich und schön.“ Als kleines Bonbon legte das Kollegium am Ende zum Gesang von Desiree Blahnik noch einen flotten Line-Dance aufs Parkett.

(erko)