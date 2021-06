Bildung in Rheinberg : Amplonius-Stiftung zahlt Büchergeld und Stipendien

Bildung in Rheinberg

Heinz Pannenbecker, ehemaliger Leiter Amplonius-Gymnasiums in Rheinberg, ist Vorsitzender Stiftung Amplonius Novus. Foto: Nicole Maibusch (nmb)

Rheinberg Die Stiftung Amplonius Novus lobt die Leistungen der aktuellen Abiturientia und sichert besonders begabten Absolventinnen und Absolventen finanzielle Unterstützung im Studium zu.

Dass Schule in den Zeiten von Corona nicht einfach war und ist, wissen mittlerweile alle. Dass Schülerinnen und Schüler in den Zeiten von Corona trotz aller Widrigkeiten hervorragende Leistungen erbringen, verdient Respekt. Die Studienstiftung Amplonius Novus beglückwünscht alle Abiturientinnen und Abiturienten des Amplonius-Gymnasiums zum bestandenen Abitur .

Besonders erfreulich sei, dass bei einem großen Teil der Absolventinnen und Absolventen des Amplonius-Gymnasiums bei der Durchschnittsnote eine Eins vorm Komma stehe. Die sei gerade in den momentan schwierigen Zeiten schon eine tolle Leistung, da sei eine 1,0 sozusagen „das Sahnehäubchen“. Diese Leistung sei einer Abiturientin und drei Abiturienten gelungen.

Diese vier besonders erfolgreichen Amplonianer würdigt die Studienstiftung durch ein Büchergeld von je 100 Euro zur Anschaffung von Fachliteratur beim Start ins Studium. Dazu schreibt ein ehemaliger Amplonianer: „Vielen Dank für die Glückwünsche zum Abitur und für die Möglichkeit, dieses Büchergeld in Anspruch nehmen zu können. Es wird zum Studienbeginn eine gute Unterstützung sein.“ Oder eine Amplonianerin: „Ich habe mich über die Anerkennung für meinen Abschluss durch die Stiftung sehr gefreut und möchte mich von ganzem Herzen bedanken. Die acht Jahre am Amplonius-Gymnasium waren für mich eine sehr schöne und prägende Zeit, an die ich mich immer gerne zurückerinnern werde.“ Seit dem ersten Büchergeld beim Abitur 2013 hat die Stiftung die exzellenten Schulleistungen von 41 Amplonianerinnen und Amplonianern gewürdigt und 3400 Euro zur Verfügung gestellt.