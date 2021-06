Alpens CDU-Chef sieht Wandel in der Gesellschaft : „Der Ton ist rauer geworden“

Alpen Alpens CDU-Chef Sascha van Beek sieht einen Wandel in der Gesellschaft, wie miteinander über Themen gestritten wird. Das sei auch eine Folge der Corona-Pandemie, sagte der Christdemokrat. Er fordert einen fairen Umgang miteinander.

Der Verbandsvorsitzende Sascha van Beek erkannte einen Wandel in der öffentlichen Gesprächskultur: „Der Ton in der Gesellschaft ist rauer geworden, auch in Alpen. Eine Demo vor einer Fraktionssitzung, das geht gar nicht.“ Das sei auch eine Folge der Pandemie: „Die kleinen Gespräche am Rande eines Schützenfestes oder Fußballspiels haben gefehlt. Wir müssen wieder dahin kommen, den Menschen unsere Themen erklären zu können.“ Van Beek forderte einen fairen und offenen Umgang miteinander: „Wichtig ist, dass wir uns gegenseitig vertrauen, dann bekommen wir auch Vertrauen entgegengebracht. Wenn die Politik gut ist, ist auch die Gesellschaft gut, Angriffe von rechts oder links sind dann nicht mehr wichtig.“

Kurz darauf schaltete der designierte Landtagskandidat – die Aufstellungsversammlung findet am 9. Oktober statt – in den Wahlkampfmodus. Seine Motivation, die CDU in Düsseldorf zu vertreten, beschrieb van Beek wie folgt: „Der Wahlkreis hat es verdient, dass auch der letzte schlechte Einfluss der SPD verschwindet. Ich will Politik aus der Mitte machen und gestalten.“ Was werte-orientierte Politik aus der Mitte angeht, sieht er bei der Landtagswahl im Mai keine Konkurrenz: „Die Grünen sind linke Ökopopulisten und die SPD hat die Mitte längst verloren.“