Weihnachts-Kabarett mit Musik : Weihnachts-Kabarett: Stille Nacht bis es kracht!

Rheinberg Tina Teubner und Ben Süverkrüp befassen sich am Sonntag mit Weihnachten. Humorvoll. Und mit Musik.

Tina Teubner fackelt nicht lange und kommt gleich zur Sache. „Stille Nacht bis es kracht!“, heißt das Programm, dass die Kabarettistin zusammen mit ihrem Pianisten Ben Süverkrüp am Sonntag, 1. Dezember, 20 Uhr, im Schwarzer Adler an der Baerler Straße 96 in Vierbaum aufführt.

Zum Inhalt: Weihnachten kommt. Ob wir wollen oder nicht. Wir können es lieben, wir können es hassen – der Erwartungsdruck bleibt. Grund genug, sich gründlich vorzubereiten. Tina Teubner, studierte Melancholikerin mit starker Tendenz zu humorvollen Lösungen, weiß: Wer den Weihnachts-GAU in all seinen Varianten schon vorher durchgespielt hat, ist gewappnet für das Fest der Liebe. Schenken, Essen, Trinken, Liedgut - und das alles im Angesicht des Erlösers: Diesen Wahnsinn übersteht nur, wer darüber lachen kann. Und wer selber kein Gedicht kennt, sollte wenigstens den Vortrag der Anderen stören. Karten zum Vorverkaufspreis von 18 Euro zuzüglich VVK-Gebühren gibt es in Rheinberg in der Buchhandlung Schiffer/Neumann am Holzmarkt, im Schwarzen Adler täglich ab 17 Uhr oder in Duisburg, Konzertkasse Lange GmbH, Kuhstraße 14.