Ausstellung „Alle Augen auf Rheinberg“ : Nancy Möllers stellt im Weseler Kreishaus aus

Die Rheinbergerin hat in ihrer Heimat vielfältige künstlerische Spuren hinterlassen.

Heute eröffnet Landrat Ansgar Müller um 19 Uhr im Foyer des Kreishauses in Wesel eine Ausstellung der Künstlerin Nancy Möllers. Geboren wurde sie in Kanada. Ihren Mann lernte sie auf einem dortigen Oktoberfest kennen und zog mit ihm zunächst nach Kamp-Lintfort. Seit mehr als 20 Jahren lebt sie nun mit ihrer Familie in Rheinberg. Schon von Kindesbeinen an interessiert sie sich für das Malen und künstlerische Gestalten.

Sie arbeitet hauptsächlich mit Acryl- und Ölfarben, experimentiert aber auch gerne mit anderen Materialien. Nancy Möllers war auch an internationalen Ausstellungen, unter anderem in Rom und London, beteiligt. 2016 war sie beim Stadtfest in Rheinberg an der Kunstmeile in der St.-Peter-Kirche vertreten. Ein von ihr für die Kirche angefertigtes Kreuzbild ist auch heute noch dort zu sehen. Auch zum Thema „Street Art“ in Rheinberg leistete sie einen besonderen Beitrag. Sie bemalte während der Veranstaltung in einer Live-Perfomance einen Kleidercontainer unter dem Titel „Alle Augen auf Rheinberg“. Die Ausstellung im Kreishaus ist bis zum 15. Januar zu sehen.