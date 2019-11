Schule in Alpen : Sekundarschule macht Appetit

Alpen Tag der offenen Tür ist am Samstag, 30. November. Grundschüler sind zu Besuch.

Das ist nicht das Einzige. Nach dem Schulwechsel kommen auch neue Unterrichtsfächer in speziellen Fachräumen auf die Schüler zu. Der Besuch der Grundschüler soll die Neugierde verstärken, Kontaktängste mindern und so Hürden abbauen. Die Grundschüler lernen unter Anleitung von Neuntklässlern der Sekundarschule die Fächer Technik, Chemie und Hauswirtschaft kennen. Im neuen Technikraum wird im Hinblick auf die weihnachtlichen Feiertage für die entsprechende Dekoration gesorgt, jeder darf sich mit der Laubsäge seinen eigenen Stern zaubern. In der Welt der Chemiker wundert man sich nicht, sondern experimentiert munter drauf los, um so manches Geheimnis zu lüften. Und die Arbeit am Herd in der Schulküche macht mit der leckeren Giraffencreme wohl nicht nur tierisch Spaß, sondern soll auch richtig gut schmecken. So macht man Appetit auf die Sekundarschule.