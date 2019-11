Messe Niederrhein : Kaninchenzuchtschau in den Messehallen

Kaninchenzuchtschau in den Messehallen

Rheinberg In der Messe Niederrhein präsentieren sich 2128 Kaninchen den Jury-Mitgliedern.

Der Landesverband Rheinischer Rasse-Kaninchenzüchter ist am kommenden Wochenende bereits zum 20. Mal Veranstalter der Landeskaninchenschau in der Messe Niederrhein in Rheinberg.