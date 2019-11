Weihnachtswünsche in Alpen : Hinter jeder Sternschnuppe steht ein Kinderwunsch

Weihnachtswünsche in Alpen

Alpen Damit auch Kindern aus wirtschaftlich schwachen Familien Weihnachten nicht leer ausgehen, stellt der Kinderschutzbund in Menzelen einen Sternschnuppenbaum auf.

Die gemeinsame Sternschnuppen-Aktion des Kinderschutzbundes und der katholischen Kirchengemeinde St. Ulrich, Ortsausschuss Menzelen-Ost, findet am Samstag, 30. November, und Sonntag, 1. Dezember, auf dem Weihnachtsmarkt an der Alten Schmiede in Menzelen-Ost statt. Im großen Tannenbaum verbirgt sich hinter jeder Sternschnuppe eine Nummer mit dem Wunsch eines Kindes.