Entlastung von Rheinberger Stadtteilen : Planer raten von Nordumgehung ab

Rheinberg Eine Umgehungsstraße zwischen Alpener und Xantener Straße würde Millionen kosten – zu gravierenden Entlastungen käme es nicht.

Das Szenario wurde mit fünf Trassen durchgespielt, die auf verschiedenen Wegen zwischen dem Kreisverkehr Alpener Straße/An der Rheinberger Heide und dem Anschluss Xantener Straße bei den Chemiewerken verlaufen sollten. Dabei mussten 1000 Dinge berücksichtigt werden: Wie nah darf die Fahrbahn am Schlackeberg liegen? Wo verlaufen Leitungen? Wo müssen Bahnlinien gekreuzt werden, so dass Brücken oder Signalanlagen errichtet werden müssten? Wo sind Waldstücke, wo Gewässer? Wo führte die Strecke über das Gelände des als Störfallbetrieb deklarierten Inovyn? Bei all diesen Betrachtungen ging Planer Runge von einer 14 Meter breiten Trasse für Fahrbahn (sieben Meter) plus Geh- und Radweg sowie Grünstreifen aus. Vergessen werden dürfe nicht, dass in diesem Entwicklungsschritt auch die Xantener Straße ertüchtigt werden müsste – beispielsweise mit Abbiegespuren. Runge hatte auch hochgerechnet, in welchem Maße sich das Verkehrsaufkommen auf umliegenden Verbindungsstraßen verringern würde, wenn eine Nordumgehung realisiert würde. Das Ergebnis war ernüchternd: Insbesondere in Millingen wäre eine Entlastung kaum spürbar. Vor diesem Hintergrund mehrere Millionen Euro in die Straße zu investieren, halten die Planer für wenig sinnvoll. Deshalb rieten sie vom Bau einer Nordumgehungsstraße ab.