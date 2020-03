Kommunalwahl in Rheinberg : Svenja Reinert geht als Spitzenkandidatin ins Rennen

Rheinberg Die Rheinberger Grünen haben über die Reserveliste für die Kommunalwahl im September abgestimmt.

Bei seiner Mitgliederversammlung im Stadthaus hat der Rheinberger Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen die Weichen für die Zukunft der Fraktion gestellt. Das lässt sich an der Reserveliste für die Kommunalwahl im September ablesen, über die die Grünen am Samstag abgestimmt haben. Die Direktkandidaten für die 20 Wahlstimmbezirke werden in einer zweiten Parteiversammlung am Freitag, 20. März, ab 18.30 Uhr im Saal des Schwarzen Adlers in Vierbaum, Baerler Straße 96, ermittelt.