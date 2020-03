Kommunalwahl in Alpen : SPD stellt sich für die Wahl auf

Der parteilose Bürgermeisterkandidat Timo Aldenhoff steht vor seiner Feuertaufe.

Der SPD Ortsverein stellt sich für die Kommunalwahl auf. Der Rat wird am Sonntag, 13. September, neu gewählt. Die Mitgliederversammlung entscheidet am Freitag, 6. März, von 19 Uhr an im neuen Feuerwehrgerätehaus an der Von-Dornik-Straße über die Rangfolge auf der Reserveliste und besetzt auch die 16 Alpener Wahlbezirke. Auißerdem wird sich an dem Abend Timo Aldenhoff, der als Mann ohne Parteibuch fürs Bürgermeisteramt kandidiert und dabei von der SPD unterstützt wird, erstmals öffentlich als Kandidat auftreten. Er möchte der Parteibasis seine Motivation erläutern, zum Sprung auf den Chefsessel im Rathaus anzusetzen, und seine Ideen für seine Heimatgemeinde Alpen vorstellen.