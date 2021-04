Feuerwehreinsatz im Chemiewerk in Rheinberg : Salzsäure aus undichter Leitung ausgelaufen

Rheinberg Im Rheinberger Chemiewerk Inovyn ist am Samstag aus einer undichten Rohrleitung in der Salzsäureproduktion Salzsäure ausgetreten.

Im Rheinberger Chemiewerk Inovyn ist am Samstag aus einer undichten Rohrleitung in der Salzsäureproduktion Salzsäure ausgetreten. Es habe sich um maximal 20 Liter gehandelt, die Säure sei komplett aufgefangen worden, sagte ein Inovyn-Sprecher am Montag. Es sei zu keiner Schädigung der Umwelt gekommen, auch sei niemand verletzt worden. Ein Messgerät habe unverzüglich ausgelöst, dadurch sei auch die Werkfeuerwehr alarmiert worden. Da die Bezirksregierung verlange, dass in solchen Fällen die Freiwillige Feuerwehr Rheinberg hinzugezogen werde, sei auch sie vor Ort gewesen.