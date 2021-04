Corona-Inzidenz über 150 : Großer Teil des Einzelhandels muss wieder schließen

Kreis Wesel Viele Geschäfte des Einzelhandels müssen von Dienstag an wieder schließen, Kunden ist dann nur noch das Abholen von bestellter Ware erlaubt. Diese Einschränkung tritt in Kraft, nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz seit Tagen über einem Schwellenwert liegt.

Wegen der anhaltend hohen Infektionszahlen im Kreis Wesel müssen viele Geschäfte des Einzelhandels von Dienstag, 27. April, an wieder geschlossen bleiben. Die Abholung von bestellter Ware am Ladeneingang, also das sogenannte Click and Collect, bleibt aber zulässig, wie der Kreis Wesel am Montag mitteilte. Das betrifft zum Beispiel Mode-Boutiquen, Spielzeugläden und Schuhgeschäfte. In den vergangenen Wochen hatten sie für Kunden noch öffnen dürfen, die einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegten. Diese Möglichkeit fällt jetzt weg.