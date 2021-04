Stadtverwaltung Rheinberg : Neue Beigeordnete wartet noch auf ihre Urkunde

Rheinberg Iris Itgenshorst ist mit großer Mehrheit vom Rheinberger Rat zur neuen Beigeordneten gewählt worden (wir berichteten). Noch ist die 41-Jährige aber nicht offiziell bestellt, dazu muss der Kreis Wesel als Aufsichtsbehörde der Wahl noch zustimmen.

Wann es soweit sein wird, stehe noch nicht fest, sagte Bürgermeister Dietmar Heyde auf Nachfrage. „Das hängt auch davon ab, in welchem Rahmen die Urkunde überreicht wird“, so Heyde. Sollte es im Beisein des Rates passieren, böte sich die Sitzung am 29. Juni in der Stadthalle an. Der Bürgermeister: „Dann wäre Frau Itgenshorst ab dem 1. Juli offiziell Beigeordnete. Aber das kann auch früher der Fall sein.“