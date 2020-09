Abfallentsorgung in Rheinberg : Immer mehr Biomüll, aber mit zu viel Plastik

Abfallentsorgung in Rheinberg

Bioabfall kann man durchaus in Zeitungspapier packen. Nur Plastik darf nicht in die Tonne. Foto: Uwe Plien

Rheinberg Biomüll ist ein wertvoller Rohstoff, der im Bio-Kompostwerk des Abfallentsorgungszentrums Asdonkshof in Kamp-Lintfort zu hochwertigem Kompost verarbeitet wird – ein streng kontrolliertes Produkt. Umso wichtiger sei es, dass die Biotonne richtig befüllt werde.

Obst- und Eierschalen, Teebeutel, Kaffeefilter mit Kaffeesatz, Nussschalen, Gemüse- und Salatreste, Brotreste, Rasenschnitt, Laub, Strauch- und Heckenschnitt, Wildkräuter, Fallobst, Blumenerde – alles das kann in die Biotonne entsorgt werden. Darauf weist der Dienstleistungsbetrieb (DLB) erneut hin, der immer wieder feststellt, dass die braunen Tonnen nicht richtig befüllt werden. Plastiktüten und Biomüll passten einfach nicht zusammen – das sei wie Feuer und Eis. Nur wenn die Biotonne frei von Störstoffen ist, wird aus dem Inhalt hochwertiger Biokompost, der den Pflanzen wichtige Nährstoffe zum Wachsen liefert. Mit Plastik verunreinigter Biomüll bedeutet auch Plastik im Biokompost und damit Plastik oder Mikroplastik in unserer Nahrungskette. Auch „kompostierbare“ Plastiktüten gehören nicht in die Biotonne. Innerhalb des Produktionsprozesses werden auch diese nicht sicher vollständig biologisch abgebaut. Mehr dazu erfährt man unter www.wirfuerbio.de