Rheinberg: Neue Kita „Wolkenblick“ in Ossenberg eröffnet

Rheinberg-Ossenberg Die Stadt hat das Obergeschoss der früheren Grundschule in Ossenberg umgebaut. Der DRK-Kreisverband führt dort nun eine neue Kindertagesstätte.

Kita-Plätze sind heiß begehrt, auch in Rheinberg. Dank der neuen Kindertagesstätte „Wolkenblick“ im neuen Teil der alten Grundschule in Ossenberg hat die Stadt jetzt wieder ein wenig Luft. Die Einrichtung ist gerade eröffnet worden und bietet 43 Jungen und Mädchen zwischen dem dritten Lebensjahr und der Einschulung Platz in zwei Gruppen. 34 Kinder kommen nun Tag für Tag an die Graf-Luitpold-Straße. Für Simone Ozga, Leiterin der Kita, steht aber fest: „Es dauert nicht mehr lange, bis die restlichen Plätze auch vergeben sind.“