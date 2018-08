Alpen: FDP will den neuen KWW-Chef Georg Tigler im Rat hören

FDP will KWW-Geschäftsführer Tigler im Rat hören

Alpen Die FDP kocht das Thema Kommunales Wasserwerk (KWW) weiter. Fraktionschef Thoams Hommen will, dass der designierte KWW-Geschäftsführer Georg Tigler in der nächsten Ratssitzung Farbe bekennt.

Die FDP kann das Ende der politischen Sommerpause kaum abwarten und kocht weiter das Thema Übernahme des Kommunalen Wasserwerkes (KWW) in die Hände der Gesellschafter Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten.

Fraktionschef Thomas Hommen hat den Antrag gestellt, den künftigen KWW-Geschäftsführer Georg Tigler in die Sitzung des Alpener Rates am Donnerstag, 20. September, einzuladen. Tigler soll sich zur künftigen Ausrichtung des rekommunalisierten Versorgers äußern und die Ziele der Geschäftsführung offenlegen. Die FDP hatte die Entscheidung der Gesellschafterversammlung – in der sie nicht vertreten ist – Tigler zum Nachfolger des Noch-Geschäftsführers Otfried Kinzel zu berufen, heftig kritisiert. Sie klassifizierte, nachdem die Besetzung des Führungspostens im ersten Anlauf gescheitert war, die Entscheidung für den Fachbereichsleiter im Sonsbecker Rathaus als „dritte Wahl“.