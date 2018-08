Rheinberg Henriette Siepen wird 100

Henriette Siepen aus Ossenberg wird am Sonntag 100 Jahre alt. Sie lebt noch in einer eigenen Wohnung und weiß viel über die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zu erzählen. Foto: Fischer, Armin (arfi)

RHEINBERG Die älteste Ossenbergerin ist noch rüstig und hat viel zu erzählen. Die Familie ist ihr Ein und Alles.

Mit dem Ende des Ersten Weltkrieges und dem Abdanken des deutschen Kaisers markiert das Jahr 1918 einen Wendepunkt in der deutschen und europäischen Geschichte. In diesem Jahr erblickte Henriette Siepen als jüngstes von fünf Geschwistern das Licht der Welt. In Ossenberg. Dort ist sie aufgewachsen, dort hat sie geheiratet und dort feiert sie am Sonntag, 19. August, ihren 100. Geburtstag. Damit ist Henriette Siepen die älteste Zeitzeugin im Ort.