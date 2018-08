Rheinberg: Diamanthochzeit im Familienkreis

Rheinberg : Elfrieda und Peter Metzner feiern Diamanthochzeit

Peter und Elfrieda Metzner im Kreise ihrer Liebsten. Das Paar ist seit 60 Jahren glücklich verheiratet. Foto: Alexander Florié-Albrecht

Rheinberg-Eversael Im September 1957 geschah es, dass Peter und Elfrieda Metzner sich auf einer Betriebsfeier in Mülheim-Speldorf kennenlernten. „Ich wusste sofort, das isse – die oder keine“, sagt der heute 81-jährige dreifache Vater.

Damals begegneten sich zwei Menschen, deren Lebensweg vom zweiten Weltkrieg bestimmt war.

Peter Metzner wurde in Breslau geboren, flüchtete mit der Familie nach Bruchhausen-Vilsen bei Bremen. In Bremen begann er die Maurerlehre, die Eltern gingen nach Rheinhausen. Dort führte er die Lehre zu Ende und fing in einer Großfirma an. Bei deren Betriebsfest lernte er seine Frau Elfrieda kennen.

Die war mit der Mutter – der Vater war Reichsdeutscher und Soldat in Polen – zu den Großeltern väterlicherseits ins schwäbische Breitenbrunn geflüchtet. Mit 14 Jahren ging sie in die Klosterschule Bad Wörishofen, erhielt „eine Allround-Ausbildung“ im Bereich Hauswirtschaft. Nach zwei Stationen vor Ort ging sie mit einer Bekannten nach Mülheim, fing bei einem Demag-Direktor an – und wollte an dem Abend einfach nur mal ausgehen. „Ich fand ihn sehr adrett, auch von den Manieren her, und er sah gut aus“, erinnert sich die 77-Jährige gerne an diesen Samstag.

Innerhalb weniger Monate beschloss das Paar zu heiraten – am 9. August 1958 in Rheinhausen erst standesamtlich, am 20. Mai 1960 kirchlich. „Damals musste man einen Trauschein haben, sonst bekam man keine Wohnung“, erzählte das Paar. Deswegen entsprang die Entscheidung auch einer Notwendigkeit. Er begann bei Krupp im Feuerungsbau, sie in einer Apotheke, machte dann eine Ausbildung zur Stenotypistin und war bei Krupp Stahlbau im Einkauf tätig. Drei Söhne und eine Tochter wurden geboren.



1966 machte sich Peter Metzner mit einem eigenen Baugeschäft selbstständig und spezialisierte sich auf Kamin- und Kachelofenbau. In Eversael bauten beide einen ehemaligen Bauernhof zum Wohn- und Geschäftshaus um. Seit dem Rückzug aus der Firma 2002 und der Übergabe an die nächste Generation kämpften sie gegen die Folgen des Kohleabbaus. Peter Metzner blieb aktiver Schütze, wurde sogar einmal Schützenkönig.

Seine Liebe gilt auch einem Oldtimer, einem Mercedes 380 SE, Jahrgang 1979. Daneben reisen beide gerne, sammeln Kräuter, pflegen Pilzkulturen, ernten und verarbeiten sie. „Mit den Kräuterschnäpsen von meinen Mann geht es mir richtig gut“, sagt die 77-Jährige lachend.