Rheinberg: Binsheim feiert Schützenfest

Binsheim Am Samstag entscheidet sich, wer Nachfolger von Marco Bos wird.

Der Binsheimer Schützenverein feiert sein Schützenfest vom 24. bis 27. August. bereits am Samstag, 18. August, wird beim Preis- und Königsvogelschießen der Nachfolger des amtierenden Königs Marco Bos ausgeschossen. Um 10 Uhr treten die Schützen vor dem Vereinslokal an, um König Marco abzuholen. Danach wird in Gedenken an die Verstorbenen ein Kranz am Ehrenmal niedergelegt, bevor es auf dem Festplatz dem Holzvogel an den Kragen geht. Ausklingen wird der Tag mit einem Party-DJ auf dem Festzelt.