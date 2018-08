Rheinberg: FDP will Messe-Gelände als Gewerbegebiet entwickeln

Rheinberg Keine Gewerbeflächen mehr in Rheinberg? Die Liberalen weisen die Argumentation des Wirtschaftsförderers Thomas Bajorat zurück.

Der Rheinberger Textilunternehmer Thorsten Bache möchte seinen Betrieb an der Bahnhofstraße dringend erweitern, die Stadt kann ihm allerdings keine geeignete Gewerbefläche zur Verfügung stellen (wir berichteten). Die FDP-Fraktion kann der Argumentation von Wirtschaftsförderer Thomas Bajorat, der in Rheinberg keine Gewerbeflächen für Rheinberger Unternehmen mehr sieht, nicht folgen und greift das Thema grundsätzlich auf.

„Seit zwei Jahren will ein Investor das Messegelände im Reichel-Areal auf eigene Kosten entwickeln und dort auch Gewerbeflächen für Rheinberger Unternehmen bereitstellen“, teilt Fraktionsvorsitzender Herbert Becker mit. Allerdings seien alle seine Pläne, die er in den verschiedenen Gremien vorgestellt und nach den Wünschen der Beteiligten optimiert hatte, totdiskutiert und auf die lange Bank geschoben worden.

„Schon in der Vergangenheit haben wir moniert, dass Investoren in Rheinberg nicht begrüßt, sondern als böse Buben dargestellt und vertröstet werde“, so Fraktionsvorsitzender Becker.