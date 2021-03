Weltschlagzeugertag am 4. April : Trommeln soll Hoffnung machen

Christian Schages an seinem Schlagzeug. Foto: Schages

Rheinberg Am 4. April ist wieder der Weltschlagzeugertag. Jeder kann sich daran beteiligen. Initiator Christian Schages, seit Jahren Schlagzeuglehrer in Rheinberg, ruft zu einer Videoaktion auf.

One, two, three, four: Bevor ein Song beginnt, zählt der Schlagzeuger mit seinen Sticks vier vor – und die Band legt los. Das war schon vor Jahrzehnten so und das wird auch sicher noch lange so bleiben. Rock, Pop, Beat, Funk, Heavy Metal oder Blues – das Herz der populären Musik schlägt meist im Viervierteltakt. Welcher Tag böte sich da besser für eine Aktion an als der 4. 4.? Viervierteltakt am 4. April.

Christian Schages, Schlagzeuglehrer in Krefeld und Rheinberg, hat vor Jahren den „Weltschlagzeugertag“ erfunden und ihn auf den 4. April gelegt. Auch dieses Jahr wieder. Weil Schlagzeuger (und mit ihnen natürlich alle anderen Musiker und Künstler) unter der Krise zu leiden haben wie kaum eine andere Berufsgruppe. Schages hat den Weltschlagzeugertag 2021 unter das Motto „Drum For Hope“. Frei übersetzt: Schlagzeugspielen soll Hoffnung machen. Die Idee: Trommeln für Hoffnung und für den Weltschlagzeugertag.

Christian Schages: „Wir wollen Hoffnung spenden und dafür am Weltschlagzeugertag das tun, was wir am besten können: trommeln. Gerne auf dem Schlagzeug, auf Bongo oder Conga, wer mag auf dem Tisch, Schnipsen, Händeklatschen, Klopfen – alles ist erlaubt. Wir wollen ein bisschen Krach und ordentlich gute Stimmung machen. Hierbei steht allein der Spaß und die Lebensfreude im Vordergrund.“ Wer mitmachen möchte, soll ein kleines Trommelvideo aufnehmen und es hochladen. Die Clips sollten mit #Weltschlagzeugertag oder #WorldDrummersDay und #DrumForHope versehen sein.

Wer mitmachen und vielleicht sogar im Radio zu hören sein möchte, sollte ein Foto von sich am Schlagzeug an das 4U-Radio schicken, per E-Mail: drums@4u-radio.de, zusammen mit dem Vornamen, dem Wohnort und vielleicht mit ein paar persönlichen Infos. Foto und Infos werden dann in den nächsten Tagen auf der Facebook-Seite des Radiosenders veröffentlicht. Dem selben Radio-Sender schickt man eine Audio-Aufnahme mit vier Takten in der Metronom-Geschwindigkeit 120 bpm (beats per minute), bestehend aus einem Rhythmus und einem Break in normaler Qualität. Das wird dann am 4. April im 4U-Radio zusammen mit allen anderen Schlagzeugern zu hören sein.