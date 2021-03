Einsatz auf dem Rhein bei Eversael : Rettungsweste rettet Rheinschiffer das Leben

Auch das Orsoyer Feuerwehrboot stand zum Einsatz bereit. Foto: Dastkutah

Rheinberg-Eversael Eine Rettungsweste, die bei Berührung mit Wasser automatisch ausgelöst hat, hat am Montagabend, 18.30 Uhr, einem Steuermann in einer Kiesbaggerei in Evesael vermutlich das Leben gerettet.

Der 54-Jährige war während seiner Arbeit an Deck des Schiffes bewusstlos geworden und rückwärts über Bord gefallen. Dank der ausgelösten Rettungsweste blieb der Kopf des Mannes über Wasser und der Schiffsführer konnte ihn zurück an Bord bringen.

Mit zeitgleich zu Wasser gelassenen Rettungsbooten der Freiwilligen Feuerwehr Rheinberg wurde das Rettungsdienstpersonal zu dem Binnenschiff gefahren, wo der verletzte Mann erstversorgt wurde. Anschließend brachten die Einsatzkräfte ihn sicher an Land und von dort weiter ins Krankenhaus. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst war auch die Wasserschutzpolizei am Einsatzort.