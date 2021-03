Störung im Stellwerk zwischen Millingen und Xanten : Verzögerungen auf der RB-31-Bahnlinie

Wegen eines kaputten Stellwerks funktionierten die Schranken an der Xantener Bahnhofstraße nicht mehr. Foto: Beate Wyglenda

Xanten/Rheinberg Eine Störung in einem Stellwerk auf der Regionalbahnstrecke 31 zwischen Millingen und Xanten hat am Dienstagnachmittag dazu geführt, dass die Schranken am Bahnübergang Bahnhofstraße in Xanten sich nicht mehr öffnen und schließen ließen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine Störung in einem Stellwerk auf der Regionalbahnstrecke 31 zwischen Millingen und Xanten hat am Dienstagnachmittag dazu geführt, dass die Schranken am Bahnübergang Bahnhofstraße in Xanten sich nicht mehr öffnen und schließen ließen. Das teilte eine Sprecherin der Nordwestbahn auf Anfrage mit. Die Störung führe zu erheblichen Verzögerungen. Die Züge könnten den Bahnhof allerdings verlassen. Ob die Störung noch am Abend behoben werden kann, war unklar. Für die Infrastruktur auf der Linie sei die DB Netz und nicht die Nordwestbahn zuständig, so die Sprecherin.

(up)