Antrag der Rheinberger FDP : Mehrheit für Licht im Stadtpark verfehlt

Rheinberg Die FDP-Fraktion wollte prüfen lassen, was ein Beleuchtungskonzept kostet und wie es sich realisieren ließe. Ein entsprechender Antrag stieß im Bau- und Planungsausschuss mehrheitlich auf Ablehnung.

Die FDP hat den Rheinberger Stadtpark schon seit längerem für sich entdeckt und ist der Meinung, dass die „grüne Lunge“ der Innenstadt aufgewertet werden könnte – zum Beispiel durch mehr Licht. Deshalb hat die Fraktion einen Antrag gestellt. Die Fachleute in der Stadtverwaltung sollen, so heißt es darin, herausfinden, was dort technisch machbar wäre und was es kosten würde.