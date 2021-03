Einzelhandel in Alpen : Alpen hat wieder Schuhe im Angebot

Alpens neuer Schuh-Treff kann wegen der Pandemie noch nicht voll durchstarten. Aber Inhaberin Sylvia Heister (links) und ihre Mitarbeiterin Hannelore Eckardt sind zuversichtlich. Foto: Armin Fischer ( arfi )

Alpen Sylvia Heister hat ihren „Schuh-Treff“ aus Sevelen in die Mitte des Ortes verlegt, wo das Geschäft „Possibile“ den Laden geräumt hatte. Die Geschäftsfrau ist hocherfreut über ihre ersten Eindrücke und trotz Pandemie zuversichtlich.

Als Birgit Mönnig zum Ende des vergangenen Jahres ihr Schuhgeschäft „Possibile“ an der Ecke Rathausstraße/Lindenallee mitten in Alpen für immer abgeschlossen hatte und in den Ruhestand gegangen ist, befürchteten die meisten Alpener, dass es so schnell keinen Ersatz für ihr Angebot im Ort mehr geben würde. Für viele war es ein weiterer Mosaikstein, der aus dem Bild des örtlichen Einzelhandels herausgebrochen war. Das sollte sich zum Glück nicht bewahrheiten. Denn nach nur zwei Monaten Leerstand hat Sylvia Heister hier nun ihren „Schuh-Treff“ eröffnet.

Den Laden hat sie zuvor in Issum-Sevelen betrieben. Mit dem Umzug in die Mitte Alpens erhofft sich die Geschäftsfrau eine höhere Kundenfrequenz. Dass dieses Kalkül aufgehen könnte, ahnte sie bereits in der ersten Woche: „Viele Menschen haben im Vorübergehen die Ladentür aufgemacht und reingerufen: Toll, dass sie das Geschäft hier aufgemacht haben“, erzählt sie hocherfreut.

Info Bewährter Standort mit Entwicklungspotenzial Vorher Birgit Mönnig hat Ende vorigen Jahres ihren kleinen Schuhladen Possibile nach 23 Jahren abgeschlossen, um mit 70 Jahren in den Ruhestand zu gehen.



Nachher Der Standort verspricht mit der Drogerie und dem Komplex Willy-Brandt-Platz noch an Wert zu gewinnen.

Überhaupt sei der erste Eindruck von den neuen Kunden vielversprechend gewesen. „Die Alpener sind sehr positiv“, freut sich Heister. Und das gelte nicht nur für die Kunden. So hätten sie die benachbarten Händler „sehr freundlich“ begrüßt und in ihren Reihen aufgenommen. Auch von der Alpener Wirtschaftsförderung habe es zur Eröffnung neben den besten Wünschen einen großen Blumenstrauß gegeben.

Bei der Erstausstattung in den Regalen musste Sylvia Heister übrigens mit Bedacht vorgehen, was gerade in Pandemie-Zeiten nicht leicht ist. „Ich muss meine Waren ein halbes Jahr im Voraus bestellen, ansonsten bekomme ich nicht genügend“, erklärt die Issumerin. Deshalb habe sie die Kollektion direkt auf den Frühling und den Sommer ausgerichtet. Die Neu-Alpenerin ärgert sich darüber, trotz Konzept und penibel eingehaltener Corona-Regeln erneut vom Lockdown getroffen zu sein: „Wir lassen nur zwei Kunden ins Geschäft und halten selbstverständlich die Abstände ein.“ Dabei tue es ihr in der Seele weh, dass sie momentan beispielsweise einer älteren Dame nicht mal beim Schuhanziehen behilflich sein darf.

Über eine weitere Auswirkung der Pandemie ärgert sich die Schuhverkäuferin maßlos: „Immer mehr Menschen bestellen ihre Schuhe im Internet und schicken das meiste davon wieder zurück. Das belastet die Umwelt. Ich habe weniger Pappe im Container als manch anderer.“ Dennoch ist sie optimistisch, dass sich dieser Trend nach der Pandemie umkehrt und die meisten Kunden irgendwann erkennen, dass ihnen etwas fehlt, wenn sie nicht im Laden vor Ort einkaufen gehen. „Einen Schuh muss man doch anprobieren, sich darin bewegen, bis sich ein Gefühl einstellt, dass es auch der Richtige ist“, sagt die erfahrene Schuhverkäuferin.

Im Alpener Schuh-Treff werden Damen- und Herrenschuhe angeboten. „Im Trend liegen Sneaker, einfach, weil sie so bequem sind“, so Heister, die seit Anfang der Woche nur Kunden ins Ladenlokal lassen darf, die einen negativen Test-Befund dabei haben.