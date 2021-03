Kultur in Alpen : 40 Jahre Kulturarbeit für den Ort

Sie hoffen, dass bald wieder Veranstaltungen mit Publikum möglich sein werden (v.l.): Klaus Schäpers, André Emmerichs und Kerstin Pieper. Foto: Musik- und Lietraturkreis/Musik- und Literaturkreis

Alpen Der Musik- und Literaturkreis feiert seinen runden Geburtstag unter schwierigen Rahmenbedingungen. Das Programm steht wegen der Pandemie unter Vorbehalt.

Der Musik- und Literaturkreis Alpen steht vor einem runden Geburtstag: Er ist am 26. März 1981 gegründet worden und feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, das kulturelle Angebot im Raum Alpen im Bereich der Musik und Literatur zu erweitern und veranstaltet jährlich sechs bis acht Konzerte und Auftritte. Das Angebot reicht von Kammermusik über Jazz­frühschoppen und Kabarett bis hin zu Autoren-Lesungen.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste auch der rührige Verein im vorigen Jahr ab April alle Veranstaltungen absagen. Auch im Jubiläumsjahr ist es aufgrund des Infektionsgeschehens nicht ausgeschlossen, dass geplante Veranstaltungen verschoben oder am Ende ganz abgesagt werden müssen. Aber die Hoffnung lebt, im Jubiläumsjahr bei außergewöhnlichen Konzerten Besucher begrüßen zu können.

Eigentlich sollte es am Sonntag, 21. Februar, in der evangelischen Kirche losgehen mit einem Heimspiel und dem Lese-Lieder-Abend von Judy Bailey und Patrick Depuhl aus Menzelen unter dem Titel „Das Leben ist nicht schwarz-weiß“ mit sehr persönlichen „Songs aus voller Seele und Texten mitten aus dem Leben.“ Der Einstieg ist verschoben auf Sonntag, 20. Juni. Der Vorverkauf beginnt am 31. Mai.

Am Sonntag, 4. Juli, soll um 11 Uhr im Lesegarten hinter dem Rathaus der traditionelle Jazzfrühschoppen steigen – diesmal mit „Superjazz“. Seit mehr als zehn Jahren haben sich die Musiker einen weithin klingenden Namen gemacht. Das breitgefächerte Repertoire bietet viele Stilarten sowie Evergreens und Hits mit garantiert stimmungsvollem Sound.

Am Sonntag, 26. September, steht in der evangelischen Kirche das Festkonzert zum Jubiläum mit dem königlich klingenden Ensemble „Concert Royal Köln“ auf dem Programm. Das Orchester ist seit vielen Jahren spezialisiert auf barocke, klassische und romantische Oratorien und Passionen. Die Aufführung von Bläsermusik des 18. Jahrhunderts mit dem originalen Instrumentarium der jeweiligen Epochen und Länder ist Hauptanliegen des Spezialisten-Ensembles.

Weiter geht es am Reformationssonntag, 31. Oktober, unter dem Titele „Let’s do it“ mit einer musikalischen Reise von Wien nach New Orleans mit dem Mercator-Ensemble Duisburg. Der „Wiener Klang” ist die Spezialität der vier Künstler, die diesen mit Werken aus Klassik, Walzern und Operetten in Szene setzen. Das Mercator-Ensemble schafft es auf einzigartige Weise, Klassik mit Jazz, Kaffeehaus mit Blues-Bar und Walzer mit Tango zu verbinden. Das Ensemble ergänzt sein zeitloses Programm mit Witz und Charme durch Anekdoten zu Komponisten und Werken.

Am Sonntag, 4. Dezember, soll es in die Kirche St. Nikolaus Veen gehen, wo diesmal, so der Plan, der Jahresreigen mit dem offenen Singen zum Advent zu Ende geht.

In der Regel beginnt sieben Tage vor der Veranstaltung der Vorverkauf. Eintrittskarten gibt es im Rathaus an der Information oder bei der Sparkasse am Niederrhein.