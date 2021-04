Bauarbeiten an der Alten Landstraße in Rheinberg : Logistikzentrum wächst schnell

Bauarbeiten an der Alten Landstraße in Rheinberg

Rheinberg Auf der Baustelle „Garbe“ an der Alten Landstraße geht es in Windeseile voran. Die beauftragten Bauunternehmen haben die Erd- und Tiefbauarbeiten zügig durchgeführt. Nach Ostern begann die Montage der bereits vorproduzierten Tragwerkes.

Auf der Baustelle „Garbe“ an der Alten Landstraße geht es in Windeseile voran. Die beauftragten Bauunternehmen haben die Erd- und Tiefbauarbeiten zügig erledigt. Nach Ostern begann die Montage des bereits vorproduzierten Tragwerkes. Die Betonpfosten für das Logistikzentrum, in dem Ersatzteile für Trucks der Daimler AG gelagert werden sollen, stehen bereits. Von Mai bis Juli sind die Dach- und Fassadenarbeiten geplant sowie etwas später dann der Innenausbau der Halle. Fertigstellung und Übergabe der Anlage an den Mieter, die Rudolph-Logistikgruppe, sind für Oktober vorgesehen. Text: up/RP-Foto: Armin Fischer