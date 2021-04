Neues Angebot in Rheinberg : Corona-Schnelltest im Steakhaus Diabolus

RHEINBERG Teststäbchen statt Burger mit Pommes und Mayo: Ab sofort kann man sich auch im Steakhouse „Diabolus“ an der Xantener Straße 79 (am Rheinberger Fachmarktzentrum) einem Schnelltest auf das Corona-Virus unterziehen.

Teststäbchen statt Burger mit Pommes und Mayo: Ab sofort kann man sich auch im Steakhouse „Diabolus“ an der Xantener Straße 79 (am Rheinberger Fachmarktzentrum) einem Schnelltest auf das Corona-Virus unterziehen. Die Testung dauert nur wenige Sekunden und erfolgt über einen Abstrich im Rachen. „Dieses Verfahren ist auch für Kinder geeignet“, verspricht das Schnelltestzentrum. Das Testergebnis, das nach kurzer Wartezeit vorliegt, wird sofort ausgehändigt beziehungsweise auf Wunsch per E-Mail zugesandt und kann auch für getestete Kinder und Jugendliche als Negativ-Bescheinigung für die Schule genutzt werden. Das Schnelltest Zentrum an der Xantener Straße 79 macht darauf aufmerksam, dass auch mehrere Schnelltests pro Woche möglich sind. „Die Anzahl ist nicht auf einen Test pro Woche begrenzt“, heißt es.