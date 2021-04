Ratssitzung in Rheinberg : Rat wählt Iris Itgenshorst zur neuen Beigeordneten

Unmittelbar nach der Wahl im Stadthaus (von links): Dieter Paus (1. Beigeordneter) Iris Itgenshorst (neue Beigeordnete Dezernat 2), Dietmar Heyde (Bürgermeister) und Gabriele Bergerhoff (Leiterin Fachbereich Personal und Organisation). Foto: Uwe Plien

Rheinberg Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Dienstagabend Iris Itgenshorst zur neuen Beigeordneten gewählt. In öffentlicher Sitzung, aber in geheimer Wahl (die Karin Winkel für die SPD beantragt hatte) stimmten 38 Ratsmitglieder für Iris Itgenshorst.