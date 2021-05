Ratingen : Nachtarbeiten auf der Wallhöfe-Baustelle

Ratingen Anwohner ärgern sich über Lärm und Flutlicht. Abrrucharbeiten sollen Anfang Juni beendet sein. Kreis Mettmann hält eine Überschreitung der Immissionswerte für die begrenzte Zeit des Abbruchs für hinnehmbar.

Bereits im März liefen die Nachbarn Sturm, weil der Lärm von Pumpen, die das Grundwasser abpumpen sollen, ihnen den Schlaf raubte. In ihrer Not wandten sich die Anwohner an den Kreis Mettmann. In der Folge wurde die Wasserpumpe gegen eine geräuschärmere ausgetauscht, lärmende Aggregate außer Betrieb genommen.