Auszeichnung zur fahrradfreundlichen Stadt : Rheinberg muss Taten folgen lassen

Am Innenwall ist markiert, wo die Radfahrer fahren sollen. Foto: Friedrich-Wilhelm Kathagen

Rheinberg Eine Kommission sieht Rheinberg als fahrradfreundliche Stadt. Die Freude darüber ist verständlicherweise groß. Aber genauso groß muss der Ehrgeiz sein: Es gibt noch genug Stellen in Rheinberg, die für Radfahrer gefährlich sein. Sie müssen entschärft werden.

Rheinberg darf sich bald fahrradfreundliche Stadt nennen, ist mehrfach (zuletzt in dieser Woche) von einer Kommission begutachtet worden und wird in eine entsprechende nordrhein-westfälische Arbeitsgemeinschaft aufgenommen. Die Freude darüber ist verständlicherweise groß.

Ebenso groß wie die Freude sollte aber auch der Elan sein, mit dem sich die Stadt nun an die Arbeit macht, um den Nachweis zu erbringen, dass sie die Auszeichnung verdient hat. Denn wer in Rheinberg regelmäßig mit dem Fahrrad unterwegs ist, kennt zahlreiche Stellen und Passagen, die bei Radfahrern eher Kopfschütteln als Zustimmung hervorrufen.

Hier nur ein paar Beispiele: Die Markierungen auf dem Innenwall sind zumindest diskussionswürdig. Wer dort entlangradelt, kann nur hoffen, nicht von einem Auto überholt zu werden, denn sonst wird es eng und gefährlich. Die komplette Budberger Ortsdurchfahrt ist alles andere als fahrradfreundlich, und das auf beiden Seiten der Landstraße 155. Ungelöst ist nach wie vor die Situation auf der Alpener Straße zwischen Bahnlinie und Einmündung Annastraße; auf der dortigen Kreisstraße existiert gar kein Radweg, obwohl die Strecke von vielen Schülern aus Millingen benutzt wird. Und kaum irgendwo anders als auf der Annastraße wird Radfahrern so eindeutig signalisiert, dass das Auto die Nummer eins im Straßenverkehr ist und nicht das Fahrrad. Die dort (rechtmäßig) parkenden Wagen machen das Radeln zu keinem Vergnügen. So gibt es in allen Ortsteilen verbesserungswürdige Radwege.