Kriminalität in Alpen : Verwaltung warnt vor Abzocke mit Dichtheitsprüfung

Kriminalität in Alpen

Die Verwaltung in Alpen warnt davor, an der Haustür den Auftrag zu erteilen, ins häusliche Kanalnetz zu schauen. Foto: dpa, Frank Rumpenhorst

Alpen Bürgermeister warnt vor Betrügern und erläutert: Nur die Gemeinde verlange schriftlich eine Überprüfung der häuslichen Abwasserleitungen.

Bürgermeister Thomas Ahls warnt die Bevölkerung vor Abzockern an der Haustür. Immer wieder böten Firmen telefonisch oder an der Haustür ihre Leistungen zur Untersuchung und Sanierung von häuslichen Abwasserleitungen an“, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus. Zunächst wollten die Anbieter ihre Dienstleistung zu äußerst geringen Preisen erbringen. Die Verwaltung aber spricht von „Lockangeboten“. Häufig werde suggeriert, dass die Leitungen dringend saniert werden müssten. Dann würden die Arbeiten oft aber nicht fachgerecht durchgeführt. Die Gemeinde Alpen warnt daher Grundstückseigentümer davor, solchen Firmen Aufträge zu erteilen. Aus aktuellem Anlass heißt es noch einmal zur Klarstellung: Nur die Gemeinde Alpen fordere ihre Grundstückseigentümer schriftlich auf, die Dichtheit und Funktionsfähigkeit ihrer Entwässerungsleitungen auf ihrem Grundstück nachzuweisen. Dieses Schreiben enthalte dann alle erforderlichen Informationen und Fristen sowie auch den Hinweis auf zugelassene, sachkundige Firmen, die derartige Prüfungen seriös durchführen.