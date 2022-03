Hilfsaktion im Kreis Wesel für Menschen im Kriegsgebiet : Das Rote Kreuz bittet um Geldspenden für die Ukraine

Ein junges Paar sucht Schutz in der U-Bahn von Kiew: Die Menschen in der Ukraine brauchen dringend Hilfe. Foto: AFP/ARIS MESSINIS

Rheinberg/Kreis Wesel Auch der Kreisverband Niederrhein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) will den Menschen in der Ukraine helfen. Die Not der Ukrainerinnen und Ukrainer sowohl im Land als auch auf der Flucht und damit ihr Bedarf an humanitärer Hilfe sei immens und wachse immer weiter, so das DRK.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auch wenn es für viele weniger persönlich und ungreifbarer erscheinen mag, so seien Geldspenden tatsächlich in der gegenwärtigen Lage die beste und wirkungsvollste Art, um die humanitäre Hilfe im Ausland zu unterstützen“, sagt Andreas Bußmann, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands.

„Damit die Hilfe tatsächlich ankommt, bitten uns all unsere Schwestergesellschaften in der Ukraine und den Nachbarländern sehr eindringlich darum, die stark beanspruchten Logistik- und Hilfeleistungsstrukturen nicht zu blockieren. Gut gemeinte, aber nicht abgestimmte Lieferungen füllen Lagerhäuser, binden Transport- und Sortierkapazitäten. Sie helfen leider nicht, sie behindern vielmehr die humanitäre Arbeit vor Ort. Es bestehen seitens unser Schwestergesellschaften momentan keinerlei Kapazitäten zur Annahme nicht zentral abgesprochener und nicht zentral angeforderter Hilfslieferungen und Unterstützungsangebote“, so Andreas Bußmann weiter. Der große Vorteil von Geldspenden sei, dass sie sehr flexibel eingesetzt werden könnten.

Das DRK bittet um Spenden für die betroffene Bevölkerung. Die Bankverbindung lautet: Deutsches Rotes Kreuz, IBAN: DE03 3545 0000 1101 0014 26, Sparkasse am Niederrhein, BIC: WELADED1MOR, Verwendungszweck: Nothilfe.

(up)