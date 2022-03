Ausraster beim Karneval : Kopfnuss und ein Schlag ins Gesicht nach Zug in Veen

Alpen Im Nachgang zum Rosenmontagszug in Veen hat ein 33-jähriger Mann einen Jugendlichen geschlagen und anschließend auf der Wache auch einen Polizisten verletzt. Ein Arzt nahm eine Blutprobe.

Am Abend des Rosenmontag ist es im Nachgang des Karnevalszuges auf dem Gelände des Sparhelhofes Schippers in Veen zu einer unschönen Auseinandersetzung gekommen. Dabei sind mehrere Personen verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hat gegen 19.15 Uhr ein 33-jähriger Mann aus Xanten aus bislang unbekannten Gründen einem 18-jährigen Jugendlichen aus Alpen eine heftige Kopfnuss verpasst. Der junge Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste, so die Polizei. Der Xantener habe sich weiter sehr aggressiv gezeigt und sei mehrfachen Aufforderungen, den Schauplatz zu verlassen, nicht nachgekommen. Daher sei die Polizei verständigt worden. Die Beamten nahmen den 33-Jährigen daraufhin in Gewahrsam und brachten ihn zur Polizeiwache nach Kamp-Lintfort. Auch da wütete der Mann aus Xanten weiter und war nicht zu beruhigen. Er habe versucht, einen 43-jährigen Polizisten zu treten und zu schlagen. Als ein 50-jähriger Kollege zur Hilfe kam, verletzte der Xantener den Polizeibeamten im Gesicht. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe.