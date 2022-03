Sprechstunden in Rheinberg : Bürgerinitiative gegen Kiesabbau hilft bei Einsprüchen

Rheinberg Die „Bürgerinitiative Rheinberg – Kieswende jetzt!“ bietet ab Ende März Sprechstunden für Menschen an, die Unterstützung bei der Erstellung eines Einspruches gegen die im Regionalplan ausgewiesenen Kiesflächen in Rheinberg benötigen.

Fragen dazu können beantwortet oder Stellungnahmen direkt formuliert werden. „Wir haben auf unserer Homepage versucht, so gut wie möglich alle Fragen zum Thema Einspruch zu beantworten. Es bleiben aber natürlich immer individuelle Fragen offen“, meint Hannah Bollig von der Bürgerinitiative. „Diese Fragen versuchen wir dann in den offenen Sprechstunden persönlich zu klären.“ Die Aktiven der Initiative bringen zu den jeweiligen Sprechstunden Schriftsätze für vereinfachte und ausführlichere Einwendungen mit sowie Argumentationshilfen. In Budberg findet eine Sprechstunde am 24. März von 16.30 bis 18 Uhr im Café Bartje (Rheinkamper Straße 1) statt. Diese Sprechstunde zielt besonders auf die Erweiterungsflächen in Budberg, Vierbaum und Im Winkel ab. In Alpsray werden drei Sprechstunden angeboten: Am 24. und 31. März sowie am 7. April, jeweils ab 18 Uhr im Saal der Gaststätte To Hoop (Alpsrayer Straße 102). In Alpsray und Saalhoff sollen zwei große Flächen neu ausgekiest werden. Willkommen ist auch, wer gegen andere Flächen im Raum Rheinberg Einspruch einlegen möchte. Zusätzlich gibt es eine Online-Sprechstunde am Donnerstag, 17. März, um 19 Uhr, via Zoom. Wer teilnehmen möchte, schicke bitte eine Mail an info@kieswende-rheinberg.de. Weitere Sprechstunden sind geplant.