Rheinberger unterstützen Menschen in der Ukraine : Amplonius-Gymnasium sammelt für Partnerschule

Überall wie hier in Erfurt laufen Hilfsaktionen für die Menschen in der Ukraine. Foto: dpa/Martin Schutt

Rheinberg Das Rheinberger Amplonius-Gymnasium ruft zu einer Spendenaktion für die Menschen in der Ukraine auf. Die Schule ist seit zehn Jahren über die internationale Jugendbegegnung in Kreisau mit dem ökonomischen Liceum in (Lwiw) Lemberg verbunden.

„Nun erreichen uns von der dortigen Schulleitung beängstigende Nachrichten: Die Eltern der Schüler und Schülerinnen knüpfen in der Schule Tarnnetze, Jugendliche werden an der Waffe ausgebildet und die Kinder sind aufgrund regelmäßiger Fliegeralarme im Keller“, schreibt Schulleiter Marcus Padtberg.

Dringend benötigt werden Babynahrung, schmerzstillende und fiebersenkende Medikamente, Medikamente gegen Durchfall, Verbandskästen (auch abgelaufen), Hygieneartikel (Windeln, Mundhygiene, Duschgel) sowie Konserven jeder Art. Zoryana, eine ehemalige Kollegin der Partnerschule, organisiert von Deutschland aus Hilfstransporte nach Lemberg. Daran möchte sich das Amplonius-Gymnasium beteiligen. Padtberg: „Wir sammeln die Hilfsgüter hier in der Schule und sorgen dann für den Weitertransport. Abzugeben sind die Spenden bis Dienstag, 8. März, 14 Uhr, in Raum A1.01. Neben den Sachspenden werden dringend finanzielle Mittel für die Anmietung eines Transporters benötigt, um die Güter an die ukrainische Grenze zu bringen. Finanzielle Unterstützung kann man gerne in einem verschlossenen Umschlag im Sekretariat abgeben oder aber auf das folgende Konto mit dem Verwendungszweck „Hilfe Ukraine“ überweisen: Amplonius-Gymnasium, Rheinberg DE5535450000117689 bei der Sparkasse am Niederrhein.

(up)