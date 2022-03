Parteiausschluss möglich : SPD-Kreisverband Rhein-Berg: Schröder notfalls raus aus SPD

Rhein-Berg Die Sozialdemokraten aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis fordern Sanktionen gegen den Alt-Kanzler, sollte der weiter Putin die Stange halten.

Der SPD-Kreisverband Rhein-Berg fordert Sanktionen bis hin zu einem Parteiausschlussverfahren gegen den früheren Bundeskanzler und SPD-Parteichef Gerhard Schröder , sollte dieser seine engen geschäftlichen Beziehungen zum Putin-Regime in Moskau nicht kappen. Überdies regt die SPD Rhein-Berg internationale Sanktionen gegen den Alt-Kanzler an.

Wie der Kreisvorstand am Mittwoch mitteilte, unterstützt er die Forderung des SPD-Bundesvorstands an Schröder, sofort seine Ämter bei den staatsnahen russischen Unternehmen Rosneft und Nord Stream aufzugeben und die Nominierung für den Aufsichtsrat bei Gazprom abzulehnen. Mit den sozialdemokratischen Werten sei es nicht vereinbar, „Geschäfte mit einem Kriegstreiber zu machen“, heißt es in der Mitteilung zu dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine.