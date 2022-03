Comedy im Budberger Bürgerhaus : Patrick Dollas erzählt von Tipis in Thüringen

Patrick Dollas war früher Schauspieler am Moerser Schlosstheater. Foto: Norbert Prümen

Budberg Der aus dem Ensemble des Moerser Schlosstheaters bekannte Schauspieler Patrick Dollas präsentiert am Samstag, 5. März, um 20 Uhr im Budberger Bürgerhaus, Rheinkamper Straße 41 (am Sportplatz) seine Erinnerungen an seine Jugendzeit in Thüringen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Comedy-Programm heißt „Tipis in Thüringen“. „Ein gelungenes Beispiel, wie im Reich der Unfreiheit der DDR sich eine Welt der Freiheit öffnet, wenn in den Köpfen von fünf Jungen die Phantasie noch ihre volle Freiheit behalten hat“, heißt es dazu. Karten sind an der Abendkasse oder im „Budberger Blümchen“ an der Rheinkamper Straße 1 zum Preis von 15 Euro erhältlich. Der Einlass zur Veranstaltung ist für Personen möglich, die zweimal geimpft und geboostert sind oder zweimal geimpft und einen tagesaktuellen negativen Schnelltest vorlegen. Im Gebäude besteht Maskenpflicht. Getränkeausschank und Imbissgibt es nicht.

(up)