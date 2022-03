Hilfe aus Grevenbroich : Mühlrather packen kräftig für Ukrainer an

Mühlrath Eine geflüchtete Familie ist im Dorf untergekommen. Eine kurzfristig ins Leben gerufene Hilfsgüter-Aktion stößt auf große Resonanz im Dorf. Wie die Bewohner anpacken.

Sie sind in Sicherheit. Eine 36 Jahre alte Frau aus der Ukraine traf am Mittwoch Nachmittag mit ihren sieben und 14 Jahre alten Töchtern und einem kleinen Koffer mit dem Nötigsten im beschaulichen Mühlrath ein, sie sind dem Krieg in ihrer Heimat entronnen. Die Familie gehört zu den ersten Ukrainern, die in Grevenbroich eingetroffen sind. Der Mann darf wie andere im wehrfähigen Alter das Land nicht verlassen.

Die Hilfe-Welle für die Ukraine rollt auch sonst im kleinen Mühlrath. 60 bis 80 Kisten standen am Mittwoch im Hof bei Peter Lys, der etwa im Orgelbauverein in Hülchrath aktiv ist und mit anderen „Bänkern“ jede Menge Sitzbänke rund um die Dörfer erneuert. Verwandte und Bekannte packten am Mittwoch mit an. Warme Kleidung und Bettdecken stapelten sich für einen Hilfstransport ebenso wie Spielzeug und Babywindeln, Konserven, Mehl und andere haltbare Lebensmittel sowie Medikamente. „Es ist überwältigend“, erklärt der Mühlrather. Am Mittwoch Nachmittag hatte Peter Lys per Mail einen Sammel-Aufruf im Namen eines 16-köpfigen Orga-Teams aus dem Dorf verbreitet, Bekannte wurden in den sozialen Medien aktiv. Erst nach Mitternacht hatte Lys die letzte WhatsApp verschickt. Die Resonanz: riesig. Die Spenden kommen aus dem ganzen Rhein-Kreis“, schildert Lys. Die Mühlrather hätten sich einer privaten Initiative in Kaarst angeschlossen, die mit dem ukrainischen Generalkonsulat in Düsseldorf in Verbindung stehe und die Hilfsgüter in die Ukraine bringen werde, berichtet Peter Lys.