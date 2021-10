Kultur in Rheinberg : Jazz-Trio Berlin 21 spielt im To Hoop in Alpsray

Das Trio Berlin 21 tritt im To Hoop in Alpsray auf. Foto: Veranstalter

Das Jazztrio Berlin 21 gastiert am Donnerstag, 4. November,um 20 Uhr, im To Hoop im Bürgerzentrum Alpsray an der Alpsrayer Straße 102. Die Band sagt, sie stehe für das quirlig multikulturelle Lebensgefühl Moabits. Dieser temperamentvolle Stadtteil Berlins ist geprägt von Dynamik und parallelen Lebenswelten. Mit ihrem zweiten Album „Odds On“ setzen die drei Virtuosen Torsten Zwingenberger (Schlagzeug), Lionel Haas (Piano), und Martin Lillich (Bass) einen neuen Meilenstein. Karten für den Abend gibt es im Vorverkauf, sie kosten 18,60 Euro.

