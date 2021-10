Musikszene in Rheinberg : Eigenwillige Improvisationen und grandiose Solo-Einlagen

Rheinberg Das Silvan Joray Trios hat seine Tour zum neuen Album „Cluster“jetzt mit coronabedingter Verspätung gestartet und in der Alten Kellnerei in Rheinberg Station gemacht. Der Auftritt hat allen Spaß gemacht.

Das Förderprogramm „Neu Start Kultur“ des Bundes ermöglichte es dem Kreis Wesel, einen Kultursommer 2021 zu veranstalten. Auf Initiative von Rüdiger Eichholtz vom Verein Kulturprojekte Niederrhein kam so das Bündnis „Wir 4 Kultur“ der Städte Kamp-Lintfort, Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg zustande. Mit ihm partizipierten zumindest drei Veranstaltungsorte der „Wir 4 Region“ vom Auftritt des Silvan Joray Trios. Am Dienstagabend gastierte es in der Alten Kellnerei in Rheinberg, Mittwoch war es in Neukirchen-Vluyn, am Donnerstag ist das Trio um 20 Uhr im Refektorium in Geldern und am Freitag tritt es um 18 Uhr auf dem Vorplatz vom Internationalen Kulturkreis Moers auf.