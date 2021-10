Firmenjubiläum in Rheinberg : Die Auftragsbücher sind gut gefüllt

Klaus Wittmann (von rechts) mit seinen Auszubildenden Rayk Bissling (erstes Lehrjahr) und Lutz Kampen (drittes Lehrjahr) mit einem Bauplan im Betrieb an der Johannes-Laers-Straße. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Die Tischlerei Wittmann an der Johannes-Laers-Straße in Alpsray besteht seit 100 Jahren. Das wird am Samstag intern gefeiert. Klaus Wittmann, der den Handwerksbetrieb seit 25 Jahren führt, blickt zuversichtlich in die Zukunft.