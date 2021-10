Jugendarbeit in der Pfarrgemeinde St. Peter : Halloween-Wochenende der jungen Katholiken

Rheinberg Zehn ehrenamtliche Betreuer hatten für 25 Kinder, neun bis 13 Jahre alt, erstmals ein Halloween-Wochenende im und ums Pfarrheim St. Peter gestaltet.

Kurz bevor Geister und andere Grusel-Gestalten aus ihren Gruften kriechen, lief den Kindern der KjG St. Peter bereits ein wohliger Schauer über den Rücken. Der erste Schauer war für die KjGler aber eher feucht-fröhlich. Ein Ausflug führte ins Inselbad Bahia nach Bocholt . „Das war ein echtes Highlight für alle“, so Betreuerin Lena Bilzer. Erst später machten es sich die Kinder mit ihren Schlafsäcken für den Kinoabend und die bevorstehende Übernachtung so richtig gemütlich.

Der zweite Tag stand im Zeichen von Halloween: Das machte schon der Besuch eines geheimnisvollen „Vampir-Grafen“ deutlich, er stellte die Teilnehmer vor rätselhafte Aufgaben, die es zu meistern galt. In Gruppen aufgeteilt – es gab die „Werwölfe“ und die „Schlossgespenster“ – mussten die Kinder Gruselgedichte verfassen oder ein rohes Ei so sicher verpacken, dass es einen Sturz aus dem ersten Stockwerk unbeschadet übersteht. Am Abend wurde ausgelassen gefeiert. „Bei einer Halloween-Disco“, sagt die 26-jährige Betreuerin. Das Wochenende sei so gut angekommen, dass bereits über eine Fortsetzung 2022 nachgedacht wird.