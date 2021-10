Ehrenamtliche in Rheinberger Sportvereinen : Konfetti für einen Corona-Helden

Ehrenamtliche in Rheinberger Sportvereinen

Ossenberg Der Landessportbund (LSB) überraschte Helmut Hofmann vom SV Concordia Ossenberg im Rahmen der Aktion „Sportehrenamt überrascht“. Von Hofmann, der sich im Verein um viele Dinge kümmert, wurde ein Video gedreht.

So richtig wollte Helmut Hofmann seinen Augen am Donnerstagmorgen nicht trauen. Er habe sich schon ein wenig darüber gewundert, warum der erste Vorsitzende des SV Concordia Ossenberg, Burghard Kretschmer, so kurzfristig eine Vorstandssitzung anberaumt hatte, sagte er. Morgens. Und dann gab es auch noch Schnittchen und Getränke. Und alle waren da: neben Kretschmer Rolf Boelmann, Werner Lampatz, Annegret Hofmann und Johannes Kefferpütz sowie Michaela Derks aus dem Vereins-Büro.