Live-Musik in Rheinberg : Mit neuem Album im To Hoop

Gitarrist und Sänger Michael van Merwyk gastiert am Freitag in Alpsray. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Rheinberg-Alpsray Der Musiker Michael van Merwyk wird am Freitag, 15. Oktober, ab 20.30 Uhr, im To Hoop sein neues Album „Blues River Rising“ in einem Live-Konzert vorstellen. Das To Hoop liegt im Bürgerzentrum Alpsray an der Alpsrayer Straße 102.

Wenn der Zwei-Meter-Mann die Bühne betritt, seine alte Resonator-Gitarre mit dem Slide-Röhrchen spielt und mit seiner warmen satten Stimme seine Songs und Geschichten über das Auf und Ab im Leben, Kaffee, leckeres Essen und die Liebe singt, spielen Genregrenzen keine Rolle. Michael van Merwyk ist ein „Songster“, der von Stadt zu Stadt reist, um seine Songs wie einen Film-Soundtrack zu einer Nacht in Clubs, Bars, Kneipen, Festivals und Wohnzimmern zu spielen.„Blues River Rising“ erscheint als CD und Vinylplatte bei Timezone Records. In 14 Songs besinnt sich van Merwyk auf seine akustischen Wurzeln zurück. Eingespielt hat er die Stücke live im Watt-Matters-Studio in Bielefeld.

Eintrittskarten für das Konzert am Freitag sind noch zu haben. Sie kosten im Vorverkauf 18,60 Euro.

(up)