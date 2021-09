Musikszene in Rheinberg : To Hoop legt wieder los – mit einem Boogie-Woogie-Duo

Rheinberg Auch in Alpsray erwacht wieder das Bühenleben. Pianist Christian Christl und Harpspieler Christian Noll bringen Schwung in die Bude.

Am Samstag, 2. Oktober, wartet das To Hoop in Alpsray wieder mit einem musikalischen Highlight auf. Der Boogie-Woogie-Pianist Christian Christl freut sich auf den hauseigenen Flügel, auf dem er in der Musikkneipe zeigen will, dass er zu den besten Pianisten seines Genres gehört. Blues, Boogie Woogie und Vaudeville stehen auf seiner Playlist. Christian Christls Referenzliste scheint schier unendlich. Hier nur einige Namen: Jeanne Carroll, Angela Brown, Willie Dixon oder Axel Zwingenberger.