Kultur in Rheinberg Europaschüler spielen Theater

Marie Groß aus Klasse 7d ist total begeistert, sie fand das Gefühl, auf der Bühne zu stehen, einzigartig. Am besten hat ihr das Schattentheater am Schluss gefallen und natürlich auch die Gesangseinlagen dreier älterer Schülerinnen und Schüler, die live mit Gitarre und Piano Songs aus den Charts darboten, die unter anderem das Thema Schönheit aufnahmen. Sie sorgten mit ihrem Live-Auftritt für Gänsehaut-Momente. Auch vielen Eltern hat das Theaterprojekt gut gefallen. An diesem Abend verbindet das Theaterspiel die Schüler mit dem Publikum auf eine Weise, die man in dem kleinen abgedunkelten Raum förmlich spüren kann. Für die Darsteller waren es Herzklopf-Momente, an die sie sich noch lange erinnern werden.